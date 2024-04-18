ECB üyesi Knot, üç kez faiz indirimi bekliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, piyasalar tarafından fiyatlandırıldığı üzere bu yıl üç faiz indiriminin olası olduğunu söyledi.

Bloomberg TV'ye açıklamalarda bulunan Knot, Euro Bölgesi enflasyonunun ECB'nin yüzde 2 hedefine gerileme yolunda olduğunu belirtti.

Knot, "Bu tür piyasa fiyatlamalarından rahatsız değilim; Ancak aynı zamanda bir taahhütte de bulunmuyoruz. Biz veriye bağımlıyız, toplantıya toplantıya gideriz." diye konuştu.

Knot, geçen ay yaptığı açıklamada Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere 2024'te üç faiz indirimi olasılığını gündeme getirmişti.