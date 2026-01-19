Economist: Almanya ekonomisi o kadar kötü ki sosis fabrikaları bile kapanıyor

Eski Doğu Almanya döneminde Avrupa’nın en büyük sosis üreticilerinden biri olan şirketin Britz’deki fabrikasının şubat ayı sonuna kadar kapatılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 500 kişinin çalıştığı tesis, üretimi durdurma aşamasına girdi. Fabrikanın mevcut sahibi olan Tönnies, tesisi satın aldıktan yalnızca iki yıl sonra kapanış kararı aldı.

İflaslar ve kapanışlar yayılıyor

Almanya’da ekonomik sıkıntı yalnızca tekil örneklerle sınırlı değil. 8 Ocak’ta Zalando, Erfurt’taki ve 2.700 kişiyi istihdam eden lojistik merkezini kapatma sürecini başlattı. Bu adım, perakende ve e-ticaret gibi görece güçlü alanlarda bile maliyet baskısının arttığını gösterdi.

İflas verileri de tabloyu net biçimde ortaya koyuyor. Aralık ayında şirket iflasları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Ulaşım, konaklama ve inşaat sektörleri bu artıştan en fazla etkilenen alanlar oldu. 2025 yılı genelinde ise 17.600’den fazla şirket iflas etti ve bu rakam son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son dönemde Goertz, Gerry Weber, Esprit, Groschenmarkt, Karrie Bau ve Zoo Zajac gibi bilinen markaların da faaliyetlerini sonlandırması, krizin perakende ve hizmet sektörlerinde ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi.

İhracat modeli zorlanıyor

Economist'e konuşan uzmanlara göre mevcut durgunluk, geçici bir yavaşlamadan ziyade Alman ekonomik modelinin yapısal sorunlarına işaret ediyor. İhracata dayalı sanayi yapısı; küresel çatışmalar, artan gümrük tarifeleri ve yüksek enerji maliyetleri karşısında giderek daha kırılgan hale geliyor. Bu baskılar yalnızca ağır sanayiyi değil, gıda üretimi gibi geleneksel sektörleri de doğrudan etkiliyor.

Almanya ekonomisinin, değişen küresel koşullara uyum sağlamakta zorlandığına dikkat çekilirken, yaşanan kapanmalar “krizin istisna değil, yeni normal” olabileceği yönündeki endişeleri güçlendiriyor. Avrupa’nın lokomotifi olarak görülen ülke için, önümüzdeki dönemde ekonomik dönüşüm ve yeni bir büyüme modeli arayışı kaçınılmaz görünüyor.