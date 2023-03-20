Eski Goldman CEO'sundan bankacılık krizi yorumu

Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından gündeme gelen 'bankacılık krizi' hakkında değerlendirlemelerde bulunan eski Goldman Sachs Group Inc CEO'su Lloyd Blankfein yaptığı bir açıklamada, bankalar daha muhafazakar hale geldiği takdirde bankacılık sektöründeki krizin muhtemelen ekonomik büyümeyi etkileyeceğini söyledi.

Blankfein, "Finans için daha büyük risk ortamı, sermaye ve risk almaya, daha az ve daha muhafazakar yatırım ve borç vermeye ve kaçınılmaz olarak daha düşük büyümeye yol açıyor" dedi.

2006'dan 2018'e kadar Goldman Sachs'ın başkanı ve CEO'su olan Blankfein, "Bazı bankalar kötü yönetilen, yoğunlaştırılmış risk nedeniyle kapanmış olsa da, genel bankacılık sistemi son derece iyi bir sermayeye sahip ve önceki zorlu zamanlara göre çok daha sıkı bir şekilde düzenleniyor" ifadelerini kullandı.