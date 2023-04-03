Fed/Williams: Son yaşananlar 2008 kriziyle kıyaslanamaz
New York Fed Başkanı John Williams, bankacılık sistemindeki mevcut sıkıntıların 2008'deki mali krizle kıyaslanamayacağını söyledi.
New York Fed Başkanı John Williams, Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık krizinin, 2008'de yaşanan finansal kriz ile kıyaslanamayacağını söyledi.
Finansal koşullardaki görünümün, Fed'in faiz kararlarını alırken dikkat ettiği bir durum olduğunun altını çizen Williams, "Eylemlerimizin enflasyonu yüzde 2'lik uzun vadeli hedefimize indireceğinden eminim" dedi.
Williams, para politikasına dair ise, "Kredi koşullarının gelişimini ve bunların büyüme, istihdam ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini değerlendirmeye özellikle odaklanacağım" dedi.