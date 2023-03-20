First Citizens'den Silicon Valley Bank hamlesi

Bloomberg News'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Amerikan'nın en büyük bankaları arasında yer alan First Citizens BancShares Inc, Silicon Valley Bank'ı satın almayı değerlendiriyor.

Reuters tarafından yayımlanan başka bir habere göre ise, Federal Deposit Insurance Corp'un Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ı satın almakla ilgilenen bankalardan 17 Mart'a kadar teklif vermelerini istediğini bildirmişti.