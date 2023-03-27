Fitch: Arjantin'de tahvil takası temerrüdü tetikleyebilir

Uluslararsı derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arjantin'in döviz cinsinden ülke kredi notunu "CCC-"den "C"ye indirirken, ülkenin bazı kamu sektörü kuruluşlarından yapılan döviz cinsi tahvil satışlarını, "bir temerrüt sinyali" olarak değerlendirdi.

Ülkede geçtiğimiz hafta Perşembe günü yayımlanan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kamu sektörü kuruluşlarının vadesi 2029 ile 2041 arasında olan beş yerel hukuğa tabii dolar tahvilini satması ve altı yabancı hukuğa tabi dolar tahvilini pezo cinsinden tahvillerle takas etmesini zorunlu kıldı.

Fitch, "C" notunun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi tek taraflı takasları ve zorunlu para birimi dönüştürmelerini içereceği için yakında gerçekleşmesi beklenen bir temerrüdü yansıttığını ifade etti.