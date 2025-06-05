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ABD'de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla geriledi

ABD'de 2025'in ilk çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliği yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde azalış gösterirken, birim emek maliyeti ise yüzde 6,6 artış kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla geriledi
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ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 geriledi. Bu veri, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Tarım dışı iş gücü verimliliği verisine ilişkin beklenti, yüzde 0,8 azalması yönündeydi. Söz konusu veri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,7 artış göstermişti.

Üretim, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azalırken, çalışma saati yüzde 1,3 artış kaydetti.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,3 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 arttı.

Bu dönemde yüzde 5,7 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 3,8 artış kaydetmişti.

Birim emek maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 1,9 yükseldi.

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