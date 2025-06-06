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Rusya Merkez Bankası'ndan 3 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gitti

Rusya Merkez Bankası, Eylül 2022'den bu yana ilk kez politika faizinde indirime gitti. Bu adımla birlikte faiz oranı yüzde 21'den yüzde 20'ye düşürüldü.

Haber Merkezi
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Rusya Merkez Bankası'ndan 3 yıl sonra bir ilk! Faiz indirimine gitti
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Rusya Merkez Bankası, üç yıl aranın ardından faiz indirimine gitti. Banka tarafından yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların son dönemde azalmaya devam ettiği vurgulandı. İç talebin, mal ve hizmet arzındaki artışın üzerinde seyrettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rus ekonomisinin dengeli bir büyüme sürecine girdiği ifade edildi.

Faiz oranını yüzde 20'ye düşürme kararı aldı

Açıklamada, sıkı para politikasının, enflasyon hedefine 2026 yılında ulaşılana kadar sürdürüleceği ifade edildi. Politika faizine ilişkin gelecek kararların, enflasyon oranı ve enflasyon beklentileri doğrultusunda alınacağına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20'ye düşürme kararı almıştır." bilgisi verildi. Açıklamada, enflasyon oranının, mevcut para politikası doğrultusunda gelecek yıl yüzde 4’e düşeceği belirtildi.

Banka son faiz indirimini Eylül 2022'de yapmıştı

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti. Banka, politika faizini son olarak 25 Ekim 2024'te 200 baz puan artırarak yüzde 21'e yükseltmişti. Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 10 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor. Banka son faiz indirimini Eylül 2022'de yapmıştı.

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