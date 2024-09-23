Fitch, Fed’den daha fazla faiz indirimi bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) kasım ve aralık toplantılarında 25'er baz puanlık 2 indirim bekliyor.

Fitch ekonomisti Brian Coulton Fed beklentilerini paylaştığı raporunda, Fed'in tarihsel bazda indirim döngüleriyle kıyaslandığında bu indirimi döngüsünün 'ılımlı' olabileceğini belirtirken, “Faiz indirimleriyle üst bandın yıl sonunda yüzde 4,5'e, 2025 sonunda yüzde 3,5'e, Haziran 2026'da ise yüzde 3'e inmesini bekliyoruz” ifadesine yer verdi.

Fitch, Fed'in 2025 yılında dört kez daha 25 baz puan indirimi yapacağını, 2026 yılında ise her FOMC toplantısında faizleri düşüreceğini öngördü.

Fitch, Fed'in faiz indirimlerinin gevşeme döngüleri ile kıyaslandığında "ılımlı" kalabileceğini ifade etti.

Geçen haftaki 50 baz puanlık indirimin tahminlerinin üzerinde olduğunu belirten Coulton “Faiz kararının, işsizliğin yüzde 4,2'ye yükseldiği son işgücü piyasası dinamiklerine tepkinin yansıması olduğu görülüyor. Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantılarında sıkça istihdama yönelik risklerin beklenmedik biçimde yükselmeye devam edebileceğini belirtmişti” değerlendirmesini yaptı.

ABD istihdam piyasasında ciddi bir kötüleşme beklemediklerini ifade eden ekonomist, Fed'in kasım ve aralık aylarında da 25'er baz puanlık indirim yapabileceğini belirterek "2025'te de 4 kez 25'er baz puanlık indirim bekliyoruz" yorumunu yaptı.