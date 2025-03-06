Fitch: Türk leasing ve faktoring şirketleri 2025'te yavaşlama ile uğraşacak

Fitch'in bugün yayımladığı raporda, ekonomik ortamın iş yaratma ve kârlılık üzerinde baskı yaratacağı, ancak iyileşen finansman koşulları ve güçlü sermayelendirme dayanıklılığa yardımcı olacakğı belirtildi.

Türk leasing şirketlerinde yeni işlerin hızı 2023'teki %23'lük (ABD doları bazında) yıllık artışa kıyasla 2024'te %3 ile yavaşladı. Fitch, sıkı para politikası ve artan rekabet nedeniyle zayıf ivmenin 2025 yılında da devam etmesini bekliyor. Sektörün takipteki krediler oranı 2024 yılında %3'e geriledi, ancak Fitch 2025 yılında kârlılığı olumsuz etkileyecek ılımlı bir artış bekliyor.

Fitch bununla birlikte, sektörün 2024 sonunda 3,7x brüt borç/maddi özkaynak oranı ile düşük kaldıraç oranına ve dış finansmana daha iyi erişime sahip olduğunu ve özellikle katılım bankalarının rekabeti artmakta ve marjlar üzerinde baskı oluştuğunu kaydetti.

"2025 yılında da zayıf dinamiklerin devam etmesini bekliyoruz"

Türk faktoringi 2023 yılında %37 büyürken, 2024 yılında ABD doları bazında %9'luk bir artışla daha yavaş bir büyüme gösterdi. Fitch, değerlendirmesinde "Ekonomideki yavaşlama ve bankaların artan rekabeti nedeniyle 2025 yılında da zayıf dinamiklerin devam etmesini bekliyoruz. Yüksek enflasyonla desteklenen kârlılık güçlü kalmaya devam etmektedir, ancak daha zayıf iş yaratma ve daralan marjlar nedeniyle düşmesi muhtemeldir" dedi.

Sektörün takipteki krediler oranı 2024 sonunda hafif bir artışla %1,7'ye yükseldiğini, ancak KOBİ'lerin (ana faktoring müşterileri) ekonomik zorluklarla karşılaşması nedeniyle 2025 yılında aktif kalitesinde daha fazla bozulma beklediklerini vurguladı.

Fitch, bununla birlikte, kısa vadeli bilançolar ve düşük döviz riskinin, faiz ve likidite risklerine karşı direnç sağladığına işaret etti.

Fitch "Türkiye'de leasing ve faktoring 2025 yılında önemli zorluklarla karşılaşacaktır, ancak güçlü sermayelendirme, iyileşen fonlama koşulları ve mevcut desteği, Türkiye GSYH büyümesinin %2,6'ya (2024: %3,2) yavaşlaması ve yüksek faiz oranlarına karşı koruma sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.