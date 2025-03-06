Borsada pozitif görünüm sürüyor

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,05 puan ve yüzde 0,80 artışla 10.269,90 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,21 ile orman kağıt basım oldu.

Bilanço açıklayan şirketlerden Migros (MGROS) payları güne yüzde 0,50 düşüşle başlarken, Petkim (PETKM) payları da yüzde 0,06, Anadolu Efes (AEFES) payları da güne yüzde 0,62 düşüşle başladı.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,94 değer kazanarak 10.188,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.300 ve 10.450 puan seviyeleri direnç, 10.200 ve 10.000 seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.