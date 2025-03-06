TCMB faiz kararı piyasaları dalgalandırdı
TCMB’nin 2025 yılı ikinci faiz kararı piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Piyasa beklentisi 250 baz puan indirim olan faiz kararı bu yönde gelirken, dolar ve borsada dalgalanma yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart 2025 faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, 250 baz puan indirim yönünde olan beklentilere paralel bir indirime gitti.
Piyasalar hareketlendi
Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, faiz kararı öncesinde;10.244 seviyesinde hareket ederken, faiz kararı sonrasında bir miktar satışa geçerek 10.198 puana kadar geriledi. Faiz kararının hemen ardından 10.200 seviyesinde endekste dengelenme çabası sürüyor.
Dolar/TL de sabah saatlerinde bir miktar yükselişe geçerken, faiz kararının hemen öncesinde gerileyerek 36,44 seviyesinden işlem gördü. Faiz kararıyla birlikte dolar 36,43 seviyesine geriledi.