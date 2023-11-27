Gram altın fiyatında yeni rekor

ABD dolarındaki zayıflık ons altını yeniden 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine taşıdı ve 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doların üzerini görüldü. Ons altın, Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesinin etkisiyle yükseldi. Sarı maden, saat 11.32 itibarıyla yüzde 0,50 artışla 2012 dolarda işlem gördü.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesinin, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttığını söyledi.

Altının ons fiyatında, 2020 ve 2030 dolar seviyeleri direnç 1990 ve 1980 dolar destek konumunda bulunuyor.

Gram altında yeni rekor

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1875 liraya taşıdı. Gram altın şu dakikalarda yüzde 0,67 primle 1870 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 75 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 550 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 1859 liradan tamamlamıştı.