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Güney Kore'de büyüme hafif aşağı yönde revize edildi

2022 yılı son çeyreğinde ekonomi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüdü.

Haber Merkezi
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Güney Kore'de GSYH büyümesi final verilerle hafif aşağı yönde revize edildi.

Güney Kore Merkez Bankası(BoK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı son çeyreğinde ekonomi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüdü. İlk açıklanan verilerde büyüme yüzde 1,4 seviyesindeydi.

Aynı dönemde bir önceki dönemde karşılaştırıldığında yüzde 0,4 daralma yönünde olan ilk tahmin değişmedi.