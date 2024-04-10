IMF'den küresel büyüme hızı tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF) dünya ekonomik görünüm raporunda, küresel büyüme oranının on yılın sonunda yüzde 2,8'e düşerek tarihsel ortalamanın tam bir puan altına gerileyeceğini belirtti. IMF, verimlilik artışındaki düşüşün gelişmiş ekonomilerin yanı sıra yükselen piyasalar ve düşük gelirli ülkelerdeki ekonomik düşüşün yarısından fazlasından sorumlu olduğunu belirtti.

"Kalıcı bir düşük büyüme senaryosu, yüksek faiz oranlarıyla birleştiğinde, borç sürdürülebilirliğini riske atabilir ve hükümetin ekonomik yavaşlamalara karşı koyma ve sosyal refah veya çevre girişimlerine yatırım yapma kapasitesini kısıtlayabilir. Dahası, zayıf büyüme beklentileri sermaye ve teknoloji yatırımlarını caydırabilir ve muhtemelen yavaşlamayı derinleştirebilir. Tüm bunlar, jeoekonomik parçalanma ve zararlı tek taraflı ticaret ve sanayi politikalarından kaynaklanan güçlü rüzgarlarla daha da kötüleşiyor" dedi. Bununla birlikte, "ürün ve işgücü piyasalarının esnekliğini, ticari açıklığı ve finansal gelişmeleri iyileştirerek kaynakların yanlış tahsisini ele alan politikalarla bu eğilimin tersine çevrilebileceğini" de sözlerine ekledi.