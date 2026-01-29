İngiltere konut piyasası hızlandı. Zoopla’nın verilerine göre, 2026’nın başındaki alıcı talebi, 2024’ün başındaki seviyelere benzerken geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %9 daha düşük kaldı.

Zoopla Direktörü Richard Donnell, "2025’in zayıf sonunun ardından, mortgage faizlerinin düşmesiyle alıcı güveni geri dönüyor ve geçen yıl kararlarını erteleyenler yeniden piyasaya giriyor" dedi.

Zoopla, beş yıl sabit faiz oranına sahip ve yüzde 75 kredi-değer oranındaki bir mortgage için ortalama faiz oranlarının 2022'den bu yana en düşük seviyeye düştüğünü söyledi.

Zoopla'ya göre konut fiyatları son 12 ayda ortalama yüzde 1,2 arttı ancak geniş bölgesel farklılıklar var ve en büyük artışlar Birleşik Krallık'ın daha ucuz bölgelerinde yaşandı.