İngiltere Maliye Bakanı: Büyümeyi sürdüreceğim

İngiltere'nin ilk kadın maliye bakanı ve eski İngiltere Merkez Bankası ekonomisti Reeves, daha fazla konut inşa etme ve altyapı projeleri için planlama onayını hızlandırma sözü verecek.

Hazine tarafından yayınlanan alıntılara göre iş dünyası liderlerine yapacağı konuşmada Reeves "Geçen hafta İngiliz halkı değişime oy verdi. Ve son 72 saat içinde bu görevi yerine getirmek için gerekli çalışmalara başladım" diyecek.

Konuşma metnine göre Reeves "Hükümetlerin büyümeyi sağlamak için zor kararlar almakta isteksiz olduğu veya harekete geçmek için çok uzun süre beklediği durumlarda, bunu gerçekleştireceğim. Bu artık ulusal bir görev. Kaybedecek zaman yok" ifadelerini kullandı.

Merkez sol parti 14 yıl aradan sonra ilk kez iktidara gelirken, Reeves ve Başbakan Keir Starmer derinlere kök salmış sorunların üstesinden gelmek ve G7 ekonomisindeki büyümeyi yeniden canlandırmak için hızlı hareket ettiklerini göstermeye hevesli.

Sigorta şirketi Aviva'nın CEO'su Amanda Blanc, yatırımcıların Britanya'ya yatırım yapmak istediğini ancak hükümetin öncelikleri belirlemesine, planlama sistemini elden geçirmesine ve güveni artırmak için hidrojen veya nükleer gibi riskli alanlara ortak yatırım yapmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İngiltere'nin yeni maliye bakan yardımcısı Darren Jones, BBC'ye Reeves'in konut inşasını hızlandırmak için daha geniş planlama reformu planlarını ortaya koymasının beklendiğini söylemişti.