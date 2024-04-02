İngiltere'de devlet tahvili faizleri yükseldi

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) son Para ve Kredi raporu, Birleşik Krallık'ta Ocak ayında 56.087 olan net ipotek onaylarının Şubat ayında 60.383'e yükseldiğini ve WSJ anketine katılan ekonomistlerin 56.500 olan tahminlerinin üzerine çıktığını gösteriyor.

Pantheon Macroeconomics baş ekonomisti Rob Wood, "Düşük mortgage oranları konut piyasasını canlandırmaya devam ediyor ve konut alımı için net mortgage onaylarını Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 60.400'e yükseltti" dedi. Wood, artan hanehalkı harcamalarının enflasyonu yükselteceği ve BOE'nin faizlerini uzun süre yüksek tutacağı endişesinin tahvil getirilerini yükseltmekte olduğunu vurguladı.

Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 13 baz puan yükselerek son işlemde %4,060 oldu.