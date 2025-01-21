İngiltere'de işsizlik 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyede

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yaptığı açıklamaya göre işsizlik eylül ve kasım ayları arasında işgücünün yüzde 4,4'üne tekabül ederek bir önceki üç aylık dönemdeki yüzde 4,3 seviyesinden yükseldi. Bu da işsizliği 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeye taşıdı.

Bu eğilimin yıl sonuna kadar devam etmesi ve kayıtlı bordrolu işlerin, ülkenin hala küresel salgının pençesinde olduğu Kasım 2020'den bu yana en keskin oranda düşmesi muhtemel görünüyor.

Yine de, istihdam piyasasındaki bu gevşemeye rağmen, ortalama düzenli ücret, önceki üç aylık dönemde yüzde 5,2'den hızlanarak dönem boyunca yüzde 5,6 arttı.

BOE, 2024 yılında ana faiz oranını iki kez ve toplamda yarım puan düşürdü. Bu, soğuyan enflasyona karşı Avrupa Merkez Bankası ya da ABD Merkez Bankası'ndan daha temkinli bir tepkiydi.