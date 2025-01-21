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İngiltere'nin 15 yıl vadeli tahvil ihracına rekor talep

İngiltere'nin 2040 vadeli tahvil ihracına rekor talep geldi. 2040 vadeli tahvile 119 milyar sterlinden daha fazla talep geldi.

Haber Merkezi
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İngiltere'nin 15 yıl vadeli tahvil ihracına rekor talep
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İlk olarak eylül ayında ihrac edilen 15 yıllık tahvil için rekor kırıldı. O zamandan bu yana, htkümetin mevcut mali yılda rekor miktarlara yakın borçlanma planlarını açıklamasıyla İngiltere tahvil getirileri yükseldi.

Bu durum, enflasyonist baskılar ve yavaş büyümeye ilişkin endişelerle birleşince, 15 yıllık tahvillerin faiz oranı bu ayın başlarında yüzde 5,2'nin üzerine çıkarak 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İhraca Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc ve Royal Bank of Canada aracılık ettiler.

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