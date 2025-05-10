Çin’de enflasyon düşmeye devam etti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, tüketici fiyat endeksinin nisan ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0,1 düştüğünü açıkladı. Bu, bir önceki ayda görülen ve piyasa beklentisi olan düşüşle aynı oldu.

Çin'in üretici fiyat endeksi ise nisan ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2,7 aşağı geldi ve mart ayındaki yüzde 2,5'lik düşüşün üzerine çıktı. Üretici fiyatları iki yıldan uzun bir süredir negatif bölgede seyrediyor. Ankete katılan ekonomistler, fiyatların geçen ay bir yıl öncesine göre yüzde 2,8 düşmesini bekliyordu.

Ekonomistler, Başkan Trump'ın Çin ürünlerine uyguladığı yüksek vergilerin, ihracatçıların dışarıya yönelik sevkiyatların azalmasıyla, ürünlerinin bir kısmını yerel tüketicilere yönlendirmek zorunda kalacaklarını öngördükleri için Çin'in zaten inatçı olan enflasyon düşürücü baskılarını daha da kötüleştireceğini tahmin ediyorlar.

Ekonomistler, tarifelerin Çinli üreticileri etkilemesiyle artan işsizlik ve daha düşük maaşların, zaten bütçe bilincine sahip Çin tüketicilerinin keselerini daha da sıkılaştırmasına yol açabileceğini söylüyor.

Trump’ın gümrük vergilerinin zararının artması bekleniyor

Çin ihracatı geçen ay, gelişmekte olan pazarlara yönelik Çin mallarındaki artışla telafi edilen ABD'ye yönelik sevkiyatlardaki düşüşle iyi bir performans gösterse de analistler Trump'ın tarifelerinin önümüzdeki aylarda dünyanın ikinci büyük ekonomisine daha fazla zarar vereceğini düşünüyor. Yeni ihracat siparişlerinin resmi bir ölçüsü Nisan ayında 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Çin ve ABD'nin bugün İsviçre'de aralarındaki buzların kırılması için ticaret görüşmelerine başlamasıyla birlikte, iki tarafın birbirlerine uyguladığı yasaklayıcı tarifelerde indirimler için bir anlaşmaya varılacağına dair herhangi bir işaret bekleniyor. Pekin, Çin ürünlerine uygulanan yüzde 145'lik ABD vergilerine misilleme olarak ABD mallarına genel olarak yüzde 125'lik bir tarife uyguladı.

Görüşmelerden önce ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü sosyal medya paylaşımlarında Çin'e uygulanan yüzde 80'lik bir tarifenin "doğru göründüğünü" söyledi. Bu, gerginliğin azaltılması anlamına gelse de analistler böyle bir seviyenin normal ikili ticareti yine de engelleyeceğini söylüyor.