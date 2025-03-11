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İngiltere'nin savunma harcamalarında artış enflasyonu tetikleyebilir

İngiltere’de artan savunma harcamalarının enflasyonda yükselişe yol açabileceği tartışmaları hızlandı.

Haber Merkezi
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İngiltere'nin savunma harcamalarında artış enflasyonu tetikleyebilir
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İngiltere’nin savunma harcamalarının, 2027’ye kadar GSYH’nın yüzde 2,5’ine çıkarılması planının ötesine geçerek yüzde 3,0 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Pantheon Macroeconomics ekonomistlerine göre, hükümetin aralık ayına kadar – hatta daha erken – savunma bütçesinde daha büyük bir artış açıklaması gerekebilir. Bunun nedeni, Ukrayna’ya yönelik ABD desteğinin azalması ve İngiltere’nin barış gücü birlikleri göndermesi gerekliliği olabilir.

Böyle bir artış, enflasyonu tetikleyebilir ve İngiltere’de faiz oranlarının beklenenden daha yüksek seviyede kalmasına yol açabilir. Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 3,75 yerine yüzde 4,0 seviyesinde durdurmasını beklediklerini ifade ediyor.

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