Irak, EBRD'nin hissedarları arasına katıldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yaptığı açıklamada Irak'ın EBRD'nin 74. üyesi olduğunu, Gana ve Senegal'in de katılmak için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Irak bankaya katılma talebini ilk olarak 2018 yılında iletti. Hissedar statüsü, elde etmek Irak'a EBRD finansmanı ve politika desteğinin kilidini açacak bir alıcı ekonomi olmak için başvurma olanağı tanıyor.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, yaptığı açıklamada Gana ve Senegal'in de katılmak için başvuruda bulunduğunu belirterek, "Zamanı geldiğinde, Irak'ta çalışmaya başlamayı ve ekonomisini geliştirmek için uzmanlığımızı kullanmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.