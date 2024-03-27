İsveç Merkez Bankası faize dokunmadı

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranının yüzde 4,00 olarak korundu. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Açıklamada, enflasyonun hedef yolunda istikrar kazanma sürecinde olduğu, ancak enflasyonist baskıların hâlâ bir miktar yüksek olduğu belirtildi.

Riksbank, enflasyon beklentilerinin olumlu kalması durumunda politika faizinin Mayıs veya Haziran ayında düşürülmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Politika faizine ilişkin karar 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Banka'nın önümüzdeki ilk toplantısı 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İsveç'te tüketici fiyatları en son Şubat ayında manşette yüzde 4,5, faiz maliyetlide yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.