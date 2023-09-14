İsveç'te faiz artırımı beklentisi sürüyor

İsveç Merkez Bankası'nın (Riksbank) enflasyonun beklentilerden daha fazla gerilemesine rağmen, gelecek hafta faiz artırımı yapacağı öngörülüyor.

Capital Economics'in Avrupa baş ekonomisti Andrew Kenningham, enflasyonun Ağustos ayında beklenenden daha fazla gerilediğine, ancak bu durumun politika yapıcıların gelecek hafta faizi artırmasını engellemeyeceğine dikkat çekti.

İsveç'de Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 9,3'den yüzde 7,5'e geriledi. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 7,7 olacağı yönündeydi.

Riksbank'ın daha öncelik verdiği faiz maliyetli tüketici fiyatları ise yüzde 6,3'ten beklenti olan yüzde 4,9'un daha altında, yüzde 4,7'ye indi.

Analist, "İş gücü piyasası hala çok sıkı ve politika yapıcılar endişeliyken temel fiyat baskıları ve kronadaki zayıflık nedeniyle Riksbank yine de ECB'nin bugün alacağı karardan bağımsız olarak gelecek hafta 25 baz puan faiz artırımına gidecektir." dedi.