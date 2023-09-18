İsviçre Merkez Bankası son kez faizi artırabilir

Reuters'ın 12-18 Eylül tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 37 ekonomistin yedisi hariç tümü, SNB'nin Perşembe günkü üç aylık toplantısında faizleri çeyrek puan artırarak yüzde 2,00'a çıkaracağını öngördü. Diğerleri ise herhangi bir değişiklik olmayacağını savundu.

Bununla birlikte, son çeyrekte durgunlaşan ve daha fazla ivme kaybetme işaretleri gösteren ekonomi, merkez bankasını daha fazla artış yapmaktan caydırabilir. Ekonomistlerin çoğunluğu bu ayki hamleden sonra faiz oranlarının en azından gelecek yılın ortasına kadar yüzde 2,00'de kalacağını öngördü.

Capital Economics'in Avrupa ekonomisti Adrian Prettejohn, "Dengeli olarak, SNB'nin son dönemdeki düşük enflasyona bakacağını ve politika yapıcıların önceki şahin yorumları göz önüne alındığında faizleri son bir kez 25 baz puan artırarak %2,00'ye çıkaracağını düşünüyoruz. Ücret artışının kısıtlı olması ve ekonominin durma noktasına gelmesiyle birlikte, enflasyonun önümüzdeki çeyreklerde yeniden önemli ölçüde yükselme riski düşük görünüyor... Bu da SNB'yi Eylül ayından sonra faiz artırımını durdurmaya teşvik edecektir" dedi.

JP Morgan stratejisti James Nelligan da, "SNB'nin, para birimine olan hassasiyeti göz önüne alındığında, bize göre, işlerinin bittiğine dair ECB kadar doğrudan bir sinyal vermesi pek olası değil, bu nedenle döviz veya faiz oranları yoluyla sıkılaştırma eğilimi muhtemel. Enflasyon tahminleri ve müdahaleye ilişkin rehberlik kilit belirteçler olacak ve muhtemelen artırımın kendisinden daha önemli olacak" değerlendirmesini yaptı.