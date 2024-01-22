Japonya, faiz dışı denge hedefini yakalayamayacak

Kabine Ofisi'nin yayınladığı orta-uzun vadeli görünüm raporuna göre, Japonya'nın kamu borcuna ilişkin net faiz ödemelerini içermeyen faiz dışı dengesinin 2025 mali yılında %-0,4 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Yeni rakam, hükümetin mali evini düzene sokma kabiliyetine ilişkin şüpheleri artıracaktır. Daha fazla mali disipline doğru bir yol çizilmesi, ülkenin maliyesine yönelik piyasa güveninin sürdürülmesi açısından kilit önemde görülüyor.

Nisan ayında başlayacak mali yıl için hükümet, teşvik paketleri ve diğer adımlardan kaynaklanan artan harcamaların etkisini yansıtan son rapordaki %-0,8'lik tahminle karşılaştırıldığında faiz dışı dengeyi %-3 olarak öngörüyor. Başbakan Fumio Kishida'nın hükümeti ekonomik tedbirleri finanse etmek için 13 trilyon Yen (87,7 milyar $) ek bütçeyi onayladı ve bu yıl içinde yaklaşık 3 trilyon Yen vergi indirimi uygulamayı planlıyor.

Ayrıca Kishida, hükümetin artan savunma ve çocuk bakım harcamalarını nasıl karşılayacağını henüz netleştirmedi ve önümüzdeki yıllarda ülkenin defterlerinin nasıl dengeleneceği konusunda daha fazla belirsizlik bıraktı. Tahmin, başbakanın bir noktada planlanan zammı karşılamak için sürdürülebilir bir finansman kaynağı belirleyeceğini varsayıyor.