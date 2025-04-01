Japonya’da iş dünyası temkinli iyimserliğini koruyor

Japonya'nın büyük imalatçıları, küresel ticaret beklentilerine ilişkin belirsizlikler artmaya devam ederken, Merkez Bankasının faiz oranlarını kademeli bir hızda artırmaya devam etmesi yönündeki argümanı destekleyen bir dayanıklılık düzeyini yansıtarak, iş koşulları konusunda nispeten iyimser kaldılar.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yayımlanan üç aylık Tankan raporuna göre, ülkenin en büyük üreticileri arasındaki duygu endeksi mart ayında 12'ye geriledi. En büyük imalatçı olmayan sektörler için ölçüt 1991'den bu yana en yüksek seviye olan 35'e yükseldi. Piyasalarda beklenti büyük imalatçılar için açıklananla aynı seviyede olurken, imalat dışı için 33 olan beklentinin üzerine çıktı.

Ankette pozitif bir sayı, iyimserlerin kötümserlerden daha fazla olduğu anlamına geliyor ve büyük üreticiler için endeks artık üst üste 17’nci çeyrekte de pozitif oldu.

BoJ'un politika yapıcıları için önemli bir rapor olan Tankan, 1 Mayıs'taki faiz kararından bir ay öncesine denk geldi. Çoğu ekonomist, yetkililerin referans faiz oranını tekrar artırmak için haziran veya temmuz ayına kadar beklemesini öngörürken, bu hareketin bir ay sonra gerçekleşebileceği yönünde spekülasyonlar devam ediyor.