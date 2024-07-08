Japonya'da taban ücretlerde 31 yılın en hızlı yükselişi

Mayıs ayında bir önceki yıla göre kaydedilen %2,5'lik artış, Nisan ayında revize edilen %1,6'lık artıştan daha yüksek olup, Japonya'da varlık balonunun patladığı Ocak 1993'ten bu yana kaydedilen en hızlı artışa işaret etmekte.

SMBC Nikko Securities baş piyasa ekonomisti Yoshimasa Maruyama., "Veriler Japonya'nın artan ücret ivmesini vurgulamaktadır. Reel ücretler düşmeye devam etse de Temmuz ayında muhtemelen yükselmeye başlayacak" dedi.

Nominal ücretler ya da işçi başına ortalama toplam nakit kazançlar %1,9 artarak 297.151 yen (1.850 $) oldu ve bir önceki ayki %1,6'lık artıştan hızlanarak son 11 ayın en yüksek yıllık artışına işaret etti.

Ancak enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler, zayıflayan yen ve artan emtia fiyatlarının ithalat maliyetlerini yükseltmesi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasını normalleştirme çabalarını zorlaştırması nedeniyle Mayıs ayında da düştü. Nisan ayında revize edilen %1,2'lik düşüşün ardından Mayıs ayında reel ücretler %1,4 geriledi. Reel ücretler 26 aydır düşüş gösteriyor.

Capital Economics'e göre, Mayıs ayında son otuz yılın en büyük artışını gösteren ön verilerin ardından Japonya'nın temel ücretleri önümüzdeki aylarda biraz daha hızlanacak gibi görünüyor.

CE Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, Mayıs ayında işgücü nakit kazançlarındaki yıllık %1,9'luk artışın, Nisan ayındaki %1,6'lık artıştan çok daha hızlı olmadığını ve manşet rakamın ikramiye ödemelerindeki düşüş nedeniyle geride kaldığını söyledi.

Düzenli kazançlar ve fazla mesai ücretlerindeki artışın her ikisi de yükseldi ve CE, ilkbahar ücret görüşmelerinde kararlaştırılan ücret artışları süzüldükçe önümüzdeki aylarda temel ücret artışının %3'ün biraz altına yaklaşacağını tahmin ediyor.

Ücret artışlarının büyük şirketlerden küçük şirketlere yayılması, CE'nin BOJ'un politika faizini bu ay %0,3'e yükselteceği görüşüyle tutarlı olacak.