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Japonya'da toptan fiyatlar yüzde 3,2 arttı

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya'da toptan fiyatlar ağustos ayında yüzde 3,2 oranında artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Japonya Merkez Bankası verilerine göre, şirketlerin birbirlerine uyguladıkları mal ve hizmet fiyatlarını ölçen şirket malları fiyat endeksi ağustos ayında yüzde 3,2 arttı.

Piyasa, temmuz ayında yıllık yüzde 3,4 olan fiyat artış oranının ağustos ayında yüzde 3,2'ye gerilemesini bekliyordu.

Ağustos ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,1 yükselmişti.