JPMorgan: Göç ABD ekonomisini güçlendiriyor

JPMorgan küresel araştırma başkanı Joyce Chang, CNBC'ye verdiği demeçte, "Dünya genelinde hizmet enflasyonunun hala pandemi öncesinin çok üzerinde olduğunu görüyoruz, bu nedenle çekirdek TÜFE için %3'e bakıyoruz, ancak bence ABD'de gerçekten hafife alınan bir şey göç hikayesiydi. ABD nüfusu iki yıl öncesine göre neredeyse 6 milyon daha fazla ve bu da çok düşük işsizlik rakamlarını da gördüğünüzde tüketimdeki artışın büyük bir kısmını açıklıyor" dedi.

Chang, ücretler ve konut maliyetleri üzerindeki yukarı yönlü baskının yanı sıra enerji fiyatlarının bu yıl yeniden yükselişe geçmesinin, Fed'in enflasyon konusunda "henüz düzlüğe çıkmadığını" gösterdiğini belirtti.

Göçmenlik ve özellikle sınır geçişleri, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde en sıcak konular arasında yer alıyor. Chang, başta Haiti'de ortaya çıkan durum olmak üzere diğer olayların konuyu daha da kötüleştirebileceğini öne sürdü.

Bununla birlikte, ekonomi üzerindeki net etki açısından göçün "iyi bir şey" olduğunu savunan CHang, "Gördüğümüz kadarıyla elde edilen gelirler giderleri aşıyor. Bu sadece ABD'de değil, Avrupa'ya baktığınızda da siyasi bir mesele, muhtemelen şu anda bir numaralı mesele, ancak işsizlik rakamlarına, tüketimin gücüne baktığınızda, göçün bunun büyük bir parçası olduğunu düşünüyoruz" dedi.