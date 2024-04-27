Seçim görevli ücreti ne zaman yatacak? 2024 seçim görevli ücretleri ne kadar?

Seçim görevli ücreti ne zaman yatacak?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.



Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

2024 seçim görevli ücretleri ne kadar?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

-Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

-Sandık memurlarına 2.088 TL,

-Partili üyelere 1.044 TL,

-Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Seçim görevlilerine ödemeler nasıl yapılacak?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.