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Merkez Bankası'ndan vatandaşlara “nakit” çağrısı

Son dönemde İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintileri ve mobil şebeke sorunları ödeme sorunları yaratırken, Hollanda Merkez Bankası vatandaşlarına nakit para bulundurma çağrısı yaptı. Bankanın nakit taşıma tavsiyesi yetişkinler için 70 euro, çocuklar için de 30 euro seviyesinde oldu.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'ndan vatandaşlara “nakit” çağrısı
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Hollanda Merkez Bankası (DNB), son dönemde Avrupa’da bazı ülkelerde yaşanan elektrik ve mobil şebeke kesintilerine karşı vatandaşlarını uyardı.

Elektronik ödeme sistemlerinin çökmesi halinde vatandaşlara üç günlük temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için nakit taşıma tavsiyesinde bulunulurken, yetişkinler için 70 euro, çocuklar için de 30 euro nakit para taşımaları önerildi. Önerilen miktar, su, gıda, ilaç ve ulaşım gibi zorunlu harcamalar için yeterli olacak şekilde hesaplandı.

“Nakit, her koşulda geçerliliğini koruyan bir ödeme aracı”

DNB açıklamasında, elektrik, internet ya da bankacılık altyapısında yaşanabilecek teknik arızalarda kartlı ödemelerin devre dışı kalabileceği hatırlatılarak “Nakit, her koşulda geçerliliğini koruyan bir ödeme aracı” denildi.

Bankanın uyarısının, artan jeopolitik gerginlikler ve siber saldırı riski gibi ödeme sistemlerindeki sorunlar üzerine önlem amaçlı yapıldığı belirtildi.

DNB, vatandaşlara sadece nakit değil, temassız ödemede kullanılan telefon ya da akıllı saat gibi alternatif araçları da yedekte tutmalarını tavsiye etti.

AP liste yayınlamıştı

Hollanda Merkez Bankası’nın açıklaması nisan ayı sonlarında İspanya ve Portekiz’de yaşanan büyük çaplı elektrik kesintileri olayları sonrasında olurken, yaşana kesintilerde kartla ödeme sistemleri devre dışı kalmış, ATM’ler çalışmaz hâle gelmişti.

Vatandaşlar acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek nakit bulmak zorunda kalmıştı.

Benzer bir şekilde Avrupa Komisyonu (AP) da çağrı yapmış, mart ayında yayımlanan bir acil durum hazırlık rehberinde, olası doğal afet ya da çatışma durumlarına karşı en az 72 saat yetecek kadar temel ihtiyaç malzemesi stoklamaları önerilmişti. Stok listesinde nakit para, ilaç, powerbank ve radyo bulunuyordu.

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