Microsoft’un net kârı yüzde 9 arttı

Mali takviminde ocak-mart dönemini üçüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 52,9 milyar dolara çıktı. Microsoft 2022'nin ocak-mart döneminde 49,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net kârı da aynı dönemde yüzde 9 artarak 18,3 milyar dolara çıktı. Firmanın net kârı geçen senenin aynı döneminde 16,7 milyar dolar olmuştu.

Microsoft'un hisse başına kârı da bu dönemde 2,22 dolardan 2,45 dolara yükseldi.