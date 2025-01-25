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Moody's, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Arjantin'in kredi notunu bir kademe yükseltti.

Haber Merkezi
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Moody's, Arjantin'in kredi notunu yükseltti
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Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "Ca"dan "Caa3"e çıkarıldı.

Açıklamada, not artırımının hükümetin güçlü politika değişikliğinin, ekonomik dengesizlikleri gidermeye ve dış finansmanları istikrara kavuşturmaya yardımcı olan mali ve parasal ayarlamayı mümkün kıldığı, bir kredi olayının olasılığını azalttığı görüşünü yansıttığı belirtildi.

Moody's, "Ülkenin yaklaşan dış borç ödemelerini karşılama becerisine yönelik önemli riskler devam etmektedir; bunlara sermaye ve döviz kontrollerinin kaldırılması veya tahvil sahiplerinde önemli kayıplara yol açabilecek olumsuz şoklar dahildir." değerlendirmesi yaptı.

Kredi notunun görünümü de "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

"Pozitif" görünümün, Arjantin'in makroekonomik ayarlamasının bir sonraki aşamasına doğru ilerlemeye devam etmesiyle derecelendirmeler için yukarı yönlü potansiyeli yansıttığına işaret edildi.

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