New York borsası, ABD'nin eski başkanı Carter anısına 9 Ocak'ta kapalı olacak

NYSE'nin açıklamasında, eski Başkan Jimmy Carter anısına 9 Ocak'ta hisse senedi ve opsiyon piyasalarında işlem yapılmayacağı bildirildi.

Kapanacak olan NYSE grubu piyasalarının New York borsası, NYSE American Equities, NYSE American Options, NYSE Arca Equities, NYSE Arca Options, NYSE Chicago ve NYSE National olduğu belirtilen açıklamada, NYSE'nin üzerinde asılı bulunan ABD bayrağının da yas dönemi boyunca eski Başkan Carter'ın onuruna yarıya indirileceği ifade edildi.

Öte yandan, New York borsasının bugünkü açılışında Jimmy Carter anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Geleneksel olarak eski ABD başkanlarının vefatı dolayısıyla işlemlerin kapatıldığı New York borsasında, en son Aralık 2018'de George Herbert Walker Bush'un ölümü nedeniyle işlem gerçekleştirilmemişti.

Jimmy Carter kimdir?

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1976'da Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar üstlenmişti.

1977-1981 yıllarında başkanlık görevini yürüten Carter, ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter, aynı zamanda Filistin'de iki devletli çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.