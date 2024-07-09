New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 39.344,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.572,85 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kazançla 18.402,34 puana yükseldi. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemel para politikası yoluna dair daha net sinyaller ararken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ülkede yayımlanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları vermesinin beklendiğini kaydetti.

Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi büyük bankaların da bu hafta ikinci çeyrek bilançolarını yayımlayacağına işaret eden analistler, bankaların finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında yer alacağını söyledi.

Öte yandan, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de haziranda 0,2 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.

Fed'in yayımladığı verilere göre, ülkede tüketici kredileri de mayısta 11,3 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi.