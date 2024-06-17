New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğüne işaret etti

New York Fed'in hazirana ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre imalat endeksi, haziranda 9,6 puan artmasına karşın eksi 6 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 12,5 değerini alması yönündeydi.

Art arda yedinci ayda imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, mayısta eksi 15,6 olmuştu.

Yeni sipariş endeksi haziranda 15,5 puan artışla eksi 1'e çıkarken sevkiyat endeksi 4,5 puan artarak eksi 3,3'e yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 15,6 puan artışla 30,1'e çıktı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması, sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.