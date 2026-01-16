Nomura, Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Zou Lan, perşembe günü yaptığı açıklamada, tüm yapısal parasal araçların faizlerinin 25 baz puan düşürüleceğini duyurmuştu. Buna göre, Orta Vadeli Kredi Aracı (PSL) faizi %1,75’e indirilirken, tüm yeniden kredi faizleri de %1,25 seviyesine çekilecek.

Nomura, söz konusu hamlenin beklentileriyle büyük ölçüde örtüştüğünü vurgularken, PBOC’nin halihazırda güçlü seyreden hisse senedi piyasasını daha da köpürtmemek için yüksek profilli parasal gevşeme adımlarından kaçınması gerektiğini belirtti. Analistler, atılan adımların hızla zayıflayan iç ekonomik ivmeye karşı doğru bir yaklaşımı yansıttığını ve Pekin’in büyüme dinamiklerine yönelik endişelerinin arttığını gösterdiğini kaydetti.