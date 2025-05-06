PwC, ABD'de 1.500 kişiyi işten çıkaracak

Financial Times'ın haberine göre, muhasebe devi PwC ABD'deki işgücünü yaklaşık 1.500 pozisyon azaltmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye dayandırılan habere göre, bu karar alışılmadık derecede düşük personel değişiminin yaşandığı uzun bir döneme yanıt niteliği taşıyor.

İşten çıkarmalar, PwC'nin 75.000 olan ABD işgücünde yüzde 2'lik bir azalmayı temsil ediyor.

Denetim ve vergi sektörlerindeki rolleri etkileyen bu tedbirler, kapsamlı bir iş gözden geçirme sürecinin sonucudur.

Bir PwC sözcüsü şunları söyledi: "Bu zor bir karardı ve bu kararı özenle, düşünceli bir şekilde ve çalışanlarımız üzerindeki etkisinin derin farkındalığıyla aldık; üst üste yıllar boyunca tarihsel olarak düşük seviyelerde seyreden yıpranma oranlarının bu adımı atmayı gerekli kıldığını takdir ediyoruz"

Çalışanlar işten çıkarmalar konusunda mayıs ayı başında bilgilendirildi ve birçoğu acil Microsoft Teams toplantılarına davet edildi.