Roche'un ilk çeyrek satışları düştü
F. Hoffmann-La Roche AG yaptığı açıklamada, 2024 mali yılının açılış çeyreğinde satışlarının 14,4 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleştiğini ve bir önceki yılın üç aylık dönemine göre yüzde 6'lık bir düşüş kaydettiğini duyurdu. Sabit döviz kurlarında satışlar bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdi.
CEO Thomas Schinecker, "Yıla güçlü bir başlangıç yaptık ve her iki bölümümüz de COVID-19 satışları hariç olmak üzere temel işlerinde yüksek tek haneli büyüme bildirdi. Bu çeyrekten sonra, COVID-19'un satışlar üzerindeki etkisi büyük ölçüde geride kaldı" dedi.
COVID-19 ile ilgili ürünler hariç tutulduğunda grubun satışları yüzde 7 oranında arttı.
Roche, 2024 yılının tamamı için satışlarının sabit döviz kurlarında (CER) orta tek haneli aralıkta artacağını öngörürken, İsviçre frangı cinsinden temettü ödemesini daha da artırmayı beklediğini vurguladı.