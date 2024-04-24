Roche'un ilk çeyrek satışları düştü

CEO Thomas Schinecker, "Yıla güçlü bir başlangıç yaptık ve her iki bölümümüz de COVID-19 satışları hariç olmak üzere temel işlerinde yüksek tek haneli büyüme bildirdi. Bu çeyrekten sonra, COVID-19'un satışlar üzerindeki etkisi büyük ölçüde geride kaldı" dedi.

COVID-19 ile ilgili ürünler hariç tutulduğunda grubun satışları yüzde 7 oranında arttı.

Roche, 2024 yılının tamamı için satışlarının sabit döviz kurlarında (CER) orta tek haneli aralıkta artacağını öngörürken, İsviçre frangı cinsinden temettü ödemesini daha da artırmayı beklediğini vurguladı.