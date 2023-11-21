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Rusya gaz üretimini 30 milyar metreküp azaltacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın bu yılki doğal gaz üretiminin 2022 yılına göre 30 milyar metreküp (bcm) daha az olacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Rusya gaz üretimini 30 milyar metreküp azaltacak
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Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar nedeniyle Avrupa'ya geleneksel gaz ihracatı düşen Rusya, geçen yıl 673,8 milyar metreküp gaz üretti.

TASS haber ajansına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ayrıca Rus petrol üretiminin bu yıl 527 milyon metrik ton olarak öngörüldüğünü yineledi.