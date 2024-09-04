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Rusya'da hizmet sektörü büyüdü

Rusya'da hizmet sektöründeki ekonomik faaliyetler, ağustosta güçlü ihracat sayesinde büyüdü.

Haber Merkezi
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Rusya'da hizmet sektörü büyüdü
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S&P Global, Rusya'da ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Verilere göre, hizmet sektörü PMI verisi ağustosta önceki aya kıyasla 1,2 puan yükselerek 52,3'e çıktı.

S&P Global, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kilit ihracat pazarlarındaki yeni ve mevcut müşterilerden gelen daha fazla talep, söz konusu yükselişi tetikledi." ifadelerine yer verdi.

PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

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