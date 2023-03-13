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Rusya'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, tahıl anlaşmasının yenilenmesine dair henüz bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus temsilcileri, Karadeniz tahıl anlaşmasını uzatma müzakerelerine henüz katılmadı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Bu konuda özellikle Rus temsilcilerin katılımıyla herhangi bir müzakere yapılmadı" dedi.

Zakharova, anlaşmanın uzatılmasına ilişkin müzakerelerin bir sonraki turunun Rusya heyeti ile Birleşmiş Milletler üst düzey ticaret yetkilisi Rebeca Grynspan arasında 13 Mart'ta Cenevre'de yapılacağını söyledi.