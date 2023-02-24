Scope: Rusya'nın bütçe açığı genişleyecek

Avrupa derecelendirme kuruluşu Scope'un bir analizine göre, petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen gelirlerin azalması bu yıl Rusya'nın bütçe açığını önemli ölçüde artıracak.

Analize göre Scope, açığın gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5'ine yükselmesi bekliyor ki bu, hükümetin GSYH'nın yüzde 2'lik tahmininin önemli ölçüde üzerinde.

2022 yılında ise resmi açık yüzde 2,3 olarak gerçekleşmişti.

Açıklamada, "Yaptırımlar ve savaş, Rusya'nın mali esnekliğini kısıtlıyor. Bunun nedeni, düşük enerji ihracatı gelirleri, savaşla ilgili yüksek harcamalar ve GSYİH'deki istikrarlı düşüş." ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Şimdilik Rusya, 2021 sonunda GSYH'nın yüzde 10,4'ünden 2024 sonuna kadar GSYH'nın sadece yüzde 3,7'si olacak şekilde belirlenen Ulusal Varlık Fonu'nndan çekerek açığını nispeten kolay bir şekilde finanse edebilir."