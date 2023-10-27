S&P 500 endeksi yüzde 5 daha gerileyebilir

ABD hisse senedi piyasasında düşüş bekleyen isimlerden biri olan Hartnett, 3.941 puanda 200 haftalık hareketli ortalamaya ulaşana kadar düşmeye devam etme ihtimali olduğunu söyledi. Bu seviye, 2000'lerin başındaki dot-com çöküşü, 2008 ve 2009 mali krizi ve 2020 Covid pandemisi haricinde, geçmişte piyasa rotalarını durduran uzun vadeli bir destek hattı olarak kabul ediliyor.

Hartnett yayınladığı yatırımcı notunda, teknoloji hisselerine olan talebin yüksek olmaya devam ettiğini belirtirken, sektörün 25 Ekim'e kadar olan haftada 2 milyar dolarlık giriş çektiğini - sekiz haftanın en büyük girişi - yatırımcıların "düşüşü satın aldığını" gösterdiğini söyledi.