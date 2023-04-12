Tahıl Koridoru'nda kriz çözüldü: Denetim tekrar başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketinin ardından, küresel bir gıda krizini önlemek amacıyla tasarlanan Tahıl Koridoru'na dair Birleşmiş Milletlerden kritik bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamanın ardından konuya yakın bir kaynağa göre Rusya'nın gemi denetimi konusunda bazı prosedürleri çiğnemesi sebebiyle denetim faaliyetleri askıya alındığı ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Karadeniz Tahıl Koridorunun Gözetiminden Sorumlu sözcüsü Ismini Palla tarafından son yapılan açıklamaya göre ise, Karadeniz Tahıl Anlaşması kapsamındaki gemi denetimlerinin bir günlük aranın ardından bugün yeniden başladığını belirtildi.

Tahıl koridorunun zaten enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde, gıda fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturduğunu ve bunun tüm dünyanın çıkarına olduğunu belirten BM sözcüsü Dujarric "Bu kritik çalışma, devam eden savaş ve aktif düşmanlıkların zemininde yapılıyor. Zorlukları hafife almıyoruz, ancak bunların üstesinden gelinebileceğini biliyoruz, BM ekibi, tüm tarafların endişelerini dikkate alarak tüm taraflarla yakın bir şekilde çalışıyor. Girişimin küresel insani faydaları açıktır ve belirli düşük gelirli ülkelere yapılan ihracatla sınırlı değildir. Bunu devam ettirmek herkesin çıkarınadır." dedi.

Rusya zorluk çıkarıyordu

Yapılan açıklamaya göre, Tahıl Koridoru anlaşmasının taraflarının, operasyonel öncelikler üzerinde anlaşmaya varmak için daha fazla zaman duymaları sebebiyle, Salı günü hiçbir geminin denetlenmediği ifade edilmişti.

BM sözcüsü Stephane Dujarric tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise "Gemilerin küresel gıda güvenliği adına sorunsuz ve güvenli bir şekilde hareket etmeye devam etmesini sağlamak için ilgili herkesi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Salı günü hiçbir denetim faaliyetinin gerçekleştirilmediğini ifade eden Birleşmiş Milletler, denetimlerin, gemilerin Ukrayna'ya giriş ve çıkışlarında Türkiye yakınlarındaki sularda Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından denetlendiğine dair açıklama yapmış, konuya yakın bir kaynak ise faaliyetlerindeki aksamaya sebep olarak ise Rusya'nın prosedür ihlalleri sebep göstermişti.

Reuters'a konuşan konuya yakın kaynak, Rusya'nın teftiş için seçilecek gemileri rastgele seçme konusunda ısrar etmesi sebebiyle denetim faaliyetlerinin aksadığını belirtilmişti. Oysa kurallar gereği gemiler, lojistik kısıtlamalar nedeniyle, denetlenmek için sıralarını beklemek zorundalar.

Kaynak, bu değişiklikten önce, Ukrayna'nın limanlarının, depolama ve kapasitesinin ihtiyaçlarına göre bir gün önceden denetim için öncelikli gemilerin bir listesini sunduğunu ve dört tarafın da genel olarak bunu onayladığını ifade etmişti.