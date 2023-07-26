Tottenham'ın sahibi Joe Lewis’e ağır suçlama

New York'ta savcılar, Tottenham Hotspur futbol takımının sahibi olan İngiliz milyarder Joe Lewis'i, bir içeriden öğrenilen bilginin ticareti planının organizatörü olmakla suçladılar.

Savcılar, Lewis'in yatırım yaptığı şirketlerin yönetim kurullarında elde ettiği bilgileri arkadaşlarına, kişisel asistanlarına, özel pilotlarına ve romantik partnerlerine aktararak onların milyonlarca dolar kar elde etmelerini sağladığını iddia ediyor.

ABD Savcısı Damian Williams, "Bunların hiçbiri gerekli değildi. Joe Lewis varlıklı bir adam. Ancak iddia ettiğimiz gibi, içeriden aldığı bilgileri çalışanlarına tazminat ödemek ya da arkadaşlarına ve sevgililerine hediye yağdırmak için kullandı. Bu klasik kurumsal yolsuzluktur. Hile yapmaktır. Ve yasalara aykırıdır" dedi.