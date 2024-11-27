Yatırım devinden otomotiv sektörü için 2025 tahmini

Tesla, BYD ve SAIC gibi gelişmekte olan küresel oyuncuların bölgeler arasında pazar payı almasıyla küreselleşmenin devam edeceğini öngören JP Morgan, 2025 yılına Avrupa, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin damga vuracağını, dünya genelinde elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş olacağını ve Çinli OEM'lerin ABD hariç tüm bölgelerde pazar payını ele geçireceği tahmin etti.

Yatırımcıların, temettü ödeyen ve hisse geri alımı yapan güçlü FCF (serbest nakit akışı) üreten şirketleri aramaya devam etmesini bekleyen JP Morgan, bu şirketlerin büyük olasılıkla OEM'ler, kamyon ve lastik şirmetleri arasında bulunacağını öngördü.

Kamyon OEM'leri arasında Volvo'yu “nötr ‘den ’ağırlığını artır ‘a yükselten JP Morgan, Daimler Truck'ı ’ağırlığını artır”, Traton ve Iveco'yu “nötr” olarak korudu

Stellantis'in yeniden yapılanmasının 2025'te ivme kazanacağını düşünen JP Morgan,.Renault'nun güçlü ürün portföyü ve yeniden yapılanmadan fayda sağladığını gördüğü için diğer OEM'lerle birlikte “ağırlığını artır"da tuttu.

Oto tedarikçilerinin, özellikle Avrupa'da kazanç ve nakit profilini iyileştirmek için maliyet azaltma hamlelerine odaklanacaklarını savunan JP Morgan, bu alanda, “ağırlığını artır” olarak derecelendirilen Forvia, Continental ve Pirelli'yi en çok tercih edilenler arasında zaydı.

Schaeffler, Dowlais, Gestamp , Aston Martin ve Michelin “nötr” kalmaya devam etti.