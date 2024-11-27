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SoftBank, OpenAl çalışanlarından hisse alacak

OpenAI, çalışanlarının SoftBank'a yapacığı çağrıya yanıt vererek 1,5 milyar dolar değerinde hisse satmalarına izin verdi.

Haber Merkezi
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SoftBank, OpenAl çalışanlarından hisse alacak
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Konuyla ilgili iki kişinin CNBC'ye verdiği bilgiye göre yeni finansman, SoftBank'ın yapay zeka girişiminden daha da büyük bir dilim almasına ve mevcut ve eski OpenAI çalışanlarının hisselerini nakde çevirmesine olanak tanıyacak.

Çalışanlardan biri, daha önce bildirilmeyen yeni çağrı teklifine katılmak isteyip istemediklerine karar vermek için 24 Aralık'a kadar zamanları olacağını söyledi.

Anlaşma, OpenAI'nin son finansman turuna 500 milyon dolar koyduktan sonra girişimde daha büyük bir hisse istemekte ısrarcı olan SoftBank milyarder kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son tarafından teşvik edildi.

Kişilerden biri, ihale teklifinin OpenAI'nin firmayı kar amacı güden bir işletme olarak yeniden yapılandırma potansiyel planlarıyla ilgili olmadığını söyledi.

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